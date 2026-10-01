INSP: Un singur caz de infecție cu virusul West Nile, confirmat în județul Vrancea în 2026

Un caz de infecție cu virusul West Nile a fost înregistrat în județul Vrancea între 3 iunie și 30 septembrie, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). La nivel național, instituția raportează 117 cazuri, iar localizarea s-a făcut după unitatea teritorială de expunere.
Vrancea figurează cu un singur caz în raportul INSP. Cifra o așază printre județele cu cele mai puține cazuri, dar fără a exclude riscul în sezonul cald.
Datele INSP la nivel național
În perioada 3 iunie – 30 septembrie, INSP a raportat 117 cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 105 confirmate și 12 probabile. În același interval au fost înregistrate 7 decese la persoane infectate, toate vârstnice, cu comorbidități. Cazurile provin din 25 de unități teritoriale: 24 de județe și municipiul București.
Cum te protejezi de țânțari
Virusul se transmite prin înțepătura țânțarilor. Specialiștii recomandă:
evită expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi;
folosește substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor;
folosește insecticide în locuință și în jurul ei;
împiedică pătrunderea țânțarilor în casă, prin plase de protecție la ferestre;
asigură desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei;
îndepărtează recipientele cu apă stagnantă și gunoiul menajer.
Când e nevoie de medic
Majoritatea infecțiilor evoluează fără simptome sau cu simptome ușoare, precum febră, dureri de cap și oboseală. La vârstnici și la persoanele cu boli cronice pot apărea forme severe. Dacă apar febră mare, dureri de cap intense, confuzie sau rigiditate a gâtului, adresează-te urgent unui medic. Pentru om nu există un vaccin împotriva virusului West Nile.
Sursa datelor: Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).