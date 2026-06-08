Zeci de persoane evacuate din localitatea Bogza, județul Vrancea, după ce gospodăriile le-au fost inundate

Sursă: realitatea.net

Creșterea accentuată a debitului râului Slimnic, cauzată de ploile abundente din ultimele ore, a dus la inundarea mai multor gospodării din localitatea Bogza, județul Vrancea. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea, aproximativ 80 de persoane, dintre care 20 de copii, s-au autoevacuat, iar alte două persoane au fost evacuate de echipajele de intervenție.

Autoritățile au precizat că precipitațiile au provocat ruperea unui mal de pământ, ceea ce a determinat revărsarea apelor și a pus în pericol aproximativ 20 de gospodării din localitate.

Inițial, a fost dispusă evacuarea preventivă a 40 de persoane, însă verificările efectuate ulterior în teren au arătat că fenomenul are o amploare mai mare decât se estimase la început.

Pompierii au intervenit pentru salvarea a două femei, în vârstă de 60 și 62 de ani, în timp ce zeci de locuitori au reușit să se retragă din zonele afectate înainte ca situația să se agraveze.

Conform datelor furnizate de ISU Vrancea, nivelul apei a ajuns la aproximativ 30-40 de centimetri în curțile gospodăriilor și la circa 10 centimetri în unele locuințe. Din fericire, nu au fost înregistrate victime și nici persoane care să necesite asistență medicală.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate importante forțe de intervenție, inclusiv două autospeciale de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere, două motopompe, un microbuz destinat transportului persoanelor evacuate și două bărci.

Echipajele de salvatori rămân în teren și monitorizează permanent evoluția situației, intervenind pentru limitarea efectelor produse de creșterea nivelului apei și pentru protejarea locuințelor aflate în pericol.