Economie· 1 min citire

Vrancea nu contează în peisajul HORECA. Județul cu cele mai puține investiții în ospitalitate

Vedere-panoramica-vita-de-vie-173

Vedere-panoramica-vita-de-vie-173

Scris de Oancea Sebastian Publicat: 9 iun. 2022, 09:05

Datele publicate de ZIARUL FINANCIAR arată că Vrancea, Ialomiţa şi Călăraşi sunt codaşe în ceea ce priveşte investiţiile în sectorul ospitalităţii, fiecare având maximum 300 de localuri. Spre comparaţie, patru judeţe au de cel puţin 10 ori mai multe unităţi HoReCa.Chiar pe ultimul loc în clasament se află Vrancea, care e aproape inexistent pe hartă, cu doar 159 de localuri, adică 0,3% din total.  

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