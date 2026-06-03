Două intervenții ale pompierilor vrânceni: mașini avariate în Focșani și incendiu pe E85

Pompierii vrânceni au intervenit miercuri dimineață, 3 iunie 2026, pentru gestionarea a două situații de urgență produse în județ.

Prima intervenție a avut loc în municipiul Focșani, pe strada Dimitrie Cantemir, unde un arbore s-a prăbușit peste două autoturisme, provocând pagube materiale. La fața locului a fost trimis un echipaj al Detașamentului de Pompieri Focșani, care a intervenit cu o autospecială.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. A doua intervenție a avut loc pe DN2 E85, la ieșirea din municipiul Adjud spre localitatea Pufești, unde un autoturism a luat foc.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate o autospecială de stingere și un echipaj SMURD din cadrul Secției de Pompieri Adjud. La sosirea salvatorilor, flăcările se manifestau la nivelul bordului mașinii. Pompierii au acționat rapid și au lichidat incendiul înainte ca acesta să se extindă. Nici în acest caz nu au fost înregistrate victime.