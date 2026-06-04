Naștere în ambulanță, asistată de echipajul SAJ Vrancea

O tânără de 18 ani din satul Dumbrava, comuna Poiana Cristei, a adus pe lume o fetiță chiar în ambulanță, în timp ce era transportată de urgență spre maternitate.

Echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea fusese solicitat după ce gravida a intrat în travaliu, iar cadrele medicale au preluat-o rapid pentru a o duce la spital.

Nașterea s-a declanșat însă înainte ca ambulanța să ajungă la destinație, iar intervenția a fost gestionată cu calm și profesionalism de asistentul medical Mocanu Marcela și ambulanțierul Avorniciței Ioan.

Potrivit comunicatului SAJ Vrancea, totul a decurs în condiții bune, iar atât mama, cât și nou-născuta au fost predate în siguranță la Maternitatea Spitalului Județean Focșani. Reprezentanții instituției au transmis felicitări echipajului de gardă, subliniind devotamentul și munca în echipă ale personalului medical.