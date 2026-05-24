Cutremur în România, duminică dimineață
Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 s-a produs duminică, la ora locală 05:02, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Seismul a avut loc la adâncimea de 87,9 de kilometri şi a avut intensitatea I.
Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 70 km est de Braşov, 59 km est de Sfântu-Gheorghe, 65 km sud de Buzău, 90 km nord-est de Ploieşti şi 53 km sud de Focşani.
De la începutul lunii mai, în România s-au produs şapte cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,2 şi 3,6 grade, notează Agerpres.
Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.
