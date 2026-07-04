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Accident grav în Vrancea. Un șofer de 28 de ani a intrat cu mașina într-un cap de pod după ce ar fi încercat să evite un câine

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 08:36

Doi tineri au fost transportați la spital în urma unui accident rutier produs în județul Vrancea. Potrivit martorilor, un șofer în vârstă de 28 de ani ar fi încercat să evite un câine care i-a apărut în față pe carosabil, moment în care a pierdut controlul volanului.

Autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a izbit de un cap de pod. La locul accidentului au intervenit echipaje de salvare, care le-au acordat primul ajutor celor două persoane aflate în mașină.

Atât conducătorul auto, cât și pasagerul, un tânăr de 26 de ani, au fost evaluați de cadrele medicale și transportați la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat că acesta nu consumase alcool.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

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