Accident grav în Vrancea. Un șofer de 28 de ani a intrat cu mașina într-un cap de pod după ce ar fi încercat să evite un câine

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 08:36

Doi tineri au fost transportați la spital în urma unui accident rutier produs în județul Vrancea. Potrivit martorilor, un șofer în vârstă de 28 de ani ar fi încercat să evite un câine care i-a apărut în față pe carosabil, moment în care a pierdut controlul volanului.

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