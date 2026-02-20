Realitatea de Vrancea - Știri de Ultimă Oră

John Healey vrea trupe britanice de menținere a păcii în Ucraina. Rusia avertizează: „Va prelungi războiul”

John Healey vrea trupe britanice de menținere a păcii în Ucraina. Rusia avertizează: „Va prelungi războiul"

Actualitate

Rusia a transmis joi un avertisment ferm către Regatul Unit, susținând că eventuala desfășurare a unor trupe britanice în Ucraina ar duce la prelungirea conflictului, nu la încheierea acestuia. Moscova își menține opoziția față de orice prezență militară occidentală pe teritoriul ucrainean, potrivit Reuters.

Wiz Khalifa rămâne cu pedeapsa de 9 luni de închisoare. Hotărârea Curții de Apel Constanța este definitivă

Wiz Khalifa rămâne cu pedeapsa de 9 luni de închisoare. Hotărârea Curții de Apel Constanța este definitivă

Actualitate

Sfidare fără margini din partea lui Bolojan. După ce a aprobat noi tăieri pentru milioane de români, s-a dus să petreacă la ziua omul lui Sebastian Ghiță – FOTO
Economie

Sfidare fără margini din partea lui Bolojan. După ce a aprobat noi tăieri pentru milioane de români, s-a dus să petreacă la ziua omul lui Sebastian Ghiță – FOTO

Robert De Niro lansează un atac dur la adresa lui Donald Trump și îndeamnă la proteste: „America trebuie apărată”
Actualitate

Robert De Niro lansează un atac dur la adresa lui Donald Trump și îndeamnă la proteste: „America trebuie apărată”

Copil de 11 ani din județul Sibiu, implicat într-un accident după ce a pornit mașina familiei. Mama sa a fost rănită
Actualitate

Copil de 11 ani din județul Sibiu, implicat într-un accident după ce a pornit mașina familiei. Mama sa a fost rănită

Viorel Cataramă, atac devastator la Bolojan și PNL: „Guvernează prin politici progresiste. Un USR vopsit în galben și albastru”
Actualitate

Viorel Cataramă, atac devastator la Bolojan și PNL: „Guvernează prin politici progresiste. Un USR vopsit în galben și albastru”

Bill Gates recunoaște legături controversate cu două femei rusoaice, dar neagă ilegalități legate de Epstein
Actualitate

Bill Gates recunoaște legături controversate cu două femei rusoaice, dar neagă ilegalități legate de Epstein

Bărbat găsit decedat pe terasa unui bloc din Reșița. Poliția a demarat o anchetă
Actualitate

Bărbat găsit decedat pe terasa unui bloc din Reșița. Poliția a demarat o anchetă

Tânăr din Bacău, arestat după ce și-a înjunghiat fosta iubită și un prieten din gelozie
Actualitate

Tânăr din Bacău, arestat după ce și-a înjunghiat fosta iubită și un prieten din gelozie

Melania Trump, criticată pentru apariția de la un eveniment oficial de la Casa Albă. Ținuta Primei Doamne a stârnit controverse

Melania Trump, criticată pentru apariția de la un eveniment oficial de la Casa Albă. Ținuta Primei Doamne a stârnit controverse

Ana Maria Păcuraru, analiză incendiară după discursul lui Donald Trump despre Starea Națiunii: președintele american a vorbit 107 minute

Ana Maria Păcuraru, analiză incendiară după discursul lui Donald Trump despre Starea Națiunii: președintele american a vorbit 107 minute

Hubert Thuma îl provoacă direct pe Bolojan și îl somează să clarifice poziția față de Ilfov

Hubert Thuma îl provoacă direct pe Bolojan și îl somează să clarifice poziția față de Ilfov

Viktor Orban atacă Bruxellesul: „Au decis cu Zelenski să prelungească războiul din Ucraina”

Viktor Orban atacă Bruxellesul: „Au decis cu Zelenski să prelungească războiul din Ucraina”

Eliminare dureroasă pentru Inter. Presa din Italia îl critică dur pe Chivu după dubla pierdută cu Bodo/Glimt

Eliminare dureroasă pentru Inter. Presa din Italia îl critică dur pe Chivu după dubla pierdută cu Bodo/Glimt

Cele mai sățioase alimente. Țin de foame și sunt prietenoase cu silueta. Care este recomandarea Mihaelei Bilic?

Cele mai sățioase alimente. Țin de foame și sunt prietenoase cu silueta. Care este recomandarea Mihaelei Bilic?

România a înregistrat şi în ianuarie cea mai ridicată inflaţie din UE

România a înregistrat şi în ianuarie cea mai ridicată inflaţie din UE

Avocata șpăgară din PNL, în fața magistraților. Vrea să scape de arestul la domiciliu

Avocata șpăgară din PNL, în fața magistraților. Vrea să scape de arestul la domiciliu

Agent de la frontieră, acuzat de trafic de persoane: anchetă pentru proxenetism și exploatarea unor tinere în străinătate
Actualitate

Agent de la frontieră, acuzat de trafic de persoane: anchetă pentru proxenetism și exploatarea unor tinere în străinătate

Zelenski respinge acuzațiile Moscovei despre arme nucleare: „Este doar o diversiune când Rusia pierde pe front”
Actualitate

Zelenski respinge acuzațiile Moscovei despre arme nucleare: „Este doar o diversiune când Rusia pierde pe front”

Apel la 112, intervenție rapidă și un șofer periculos scos din trafic pe DN1B. Poliția laudă vigilența unui participant la trafic
Actualitate

Apel la 112, intervenție rapidă și un șofer periculos scos din trafic pe DN1B. Poliția laudă vigilența unui participant la trafic

Politica

Sindicatele din aparatul Guvernului acuză „prigoana” și „ura de clasă” din spatele reformei Bolojan

Politica

Minorii cooptați prin rețele sociale și jocuri online pentru a comite acte de violență în Ucraina

Politica

Călin Georgescu denunță o FALSĂ campanie derulată în numele său

Actualitate

Alertă meteo: ploi, ninsori și viscol în aceste zone din țară

Sport

Inter Milano a ratat calificarea în optimile Liga Campionilor, fiind învinsă și acasă de Bodo/Glimt

Actualitate

Alertă alimentară în UE: Zeci de tone de carne de vită din Brazilia, contaminate cu hormon interzis, au ajuns pe piață

Actualitate

Sindicatele din Educație protestează la Palatul Cotroceni și amenință cu grevă generală

Politica

CCR dezbate, miercuri, sesizările AUR privind numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTV) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR)

Politica

PSD îl somează pe premier să acorde ajutoarele promise pensionarilor

Actualitate

Noi reglementări referitoare la circulație: o zi de suspendare a permisului pentru fiecare 50 de lei datorați

Politica

PSD avertizează asupra retragerii de la guvernare. Daniel Zamfir: "Avem două lucruri absolut obligatorii pe care le impunem"

Economie

Consumul, 60% din PIB, în scădere accentuată: risc uriaș de recesiune

