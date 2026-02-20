Realitatea de Vrancea - Știri de Ultimă Oră
John Healey vrea trupe britanice de menținere a păcii în Ucraina. Rusia avertizează: „Va prelungi războiul”
Rusia a transmis joi un avertisment ferm către Regatul Unit, susținând că eventuala desfășurare a unor trupe britanice în Ucraina ar duce la prelungirea conflictului, nu la încheierea acestuia. Moscova își menține opoziția față de orice prezență militară occidentală pe teritoriul ucrainean, potrivit Reuters.
România îl invită pe Donald Trump la Summitul B9+ de la București. Cine ar putea veni în locul său în cazul unui refuz
România consolidează dialogul transatlantic pentru predictibilitate legislativă și investiții strategice în domeniul tehnologiilor emergente
Urmărire ca în filme în județul Mureș. Un viceprimar a ajuns cu mașina în șanț, după ce a fugit de filtrul de poliție
Wiz Khalifa rămâne cu pedeapsa de 9 luni de închisoare. Hotărârea Curții de Apel Constanța este definitivă
Viktor Orbán pierde teren în sondaje și rămâne la 20% în urma opoziției. Trupe trimise la granița cu Ucraina
Instagram va notifica părinții când adolescenții caută informații despre automutilare și suicid
Rezultate Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 – Joi, 26 februarie 2026. Jackpot de peste 10 milioane de euro pus în joc
Agent de la frontieră, acuzat de trafic de persoane: anchetă pentru proxenetism și exploatarea unor tinere în străinătate
Zelenski respinge acuzațiile Moscovei despre arme nucleare: „Este doar o diversiune când Rusia pierde pe front”
Secretarul de război al SUA anunță declasificarea documentelor Pentagonului despre extratereștri, la solicitarea lui Donald Trump
Sindicatele din aparatul Guvernului acuză „prigoana” și „ura de clasă” din spatele reformei Bolojan
Minorii cooptați prin rețele sociale și jocuri online pentru a comite acte de violență în Ucraina
Inter Milano a ratat calificarea în optimile Liga Campionilor, fiind învinsă și acasă de Bodo/Glimt
Alertă alimentară în UE: Zeci de tone de carne de vită din Brazilia, contaminate cu hormon interzis, au ajuns pe piață
CCR dezbate, miercuri, sesizările AUR privind numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTV) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR)
Noi reglementări referitoare la circulație: o zi de suspendare a permisului pentru fiecare 50 de lei datorați
PSD avertizează asupra retragerii de la guvernare. Daniel Zamfir: "Avem două lucruri absolut obligatorii pe care le impunem"
Imagini în premieră din buncărele subterane ale Kievului. De unde a condus Zelenski rezistența Ucrainei
SUA, campioană olimpică la hochei pe gheață după 46 de ani. Donald Trump a reacționat imediat: „Wow! Ce meci!!!”
Trei tineri cu infarct miocardic acut, în doar cinci ore la UPU Focșani. Mobilizare fără precedent a ambulanțelor din patru județe