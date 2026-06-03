Cod galben de ceață în patru județe din sud-estul țării

Sursă: realitatea.net

Meteorologii au emis miercuri o avertizare de cod galben de ceață pentru județele Brăila, Ialomița, Vrancea și Buzău. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), avertizarea este valabilă până la ora 09:30.

Județul Brăila: Ianca, Însurăței, Viziru, Șuțești, Ulmu, Movila Miresii, Dudești, Măxineni, Victoria, Traian, Stăncuța, Cireșu, Mircea Vodă, Bărăganul, Zăvoaia, Berteștii de Jos, Salcia Tudor, Bordei Verde, Roșiori, Surdila-Găiseanca, Vișani, Gradiștea, Unirea, Tudor Vladimirescu, Râmnicelu, Gemenele, Scorțaru Nou, Racoviță;

Județul Ialomiţa: Slobozia, Țăndărei, Amara, Grivița, Scânteia, Săveni, Perieți, Mihail Kogălniceanu, Traian, Gura Ialomiței, Ograda, Gheorghe Lazăr, Ciulnița, Sudiți, Bucu, Movila, Platonești, Cosâmbești, Valea Ciorii, Mărculești;

Județul Vrancea: Sihlea, Ciorăști, Bălești;

Județul Buzău: Puiești, Râmnicelu, Balta Albă, Ghergheasa, Boldu, Vâlcelele;

Centrul Infotrafic a transmis că ”este semnalată ceață care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Brăila, Ialomița, Vrancea și Buzău.”

Pe arterele rutiere principale, respectiv A1 București – Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Adjud, DN 1 Ploiești - Brașov și DN 7 Pitești - Sibiu, circulația se desfășoară pe un carosabil parțial umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

Aglomerație este înregistrată pe principalele drumuri care converg către Capitală, respectiv A1 București-Pitești, DN1 Otopeni, DN 1A Mogoșoaia, DN7 Chitila. Valori de trafic în creștere sunt și pe Centura Capitalei, pe raza localităților Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon.

Pentru o călătorie în siguranță, recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteorologice, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări, care pot scădea vigilența în trafic!