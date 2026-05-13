Atac violent în Vrancea: o femeie a ajuns la spital, iar agresorul a fost arestat

O femeie de 39 de ani din comuna Boghești, județul Vrancea, a fost atacată cu un cuțit de concubinul său, în urma unui conflict spontan.

Incidentul s-a petrecut marți, 12 mai 2026, în jurul orei 17:00. Tatăl victimei a fost cel care a sunat la 112 și a anunțat agresiunea.

Potrivit primelor verificări ale polițiștilor, între femeie și bărbatul de 32 de ani a izbucnit o ceartă care a degenerat, iar acesta ar fi lovit-o cu un obiect ascuțit în mai multe zone ale corpului.

După atac, agresorul a fugit de la domiciliu. Femeia a fost găsită conștientă de echipajele sosite la fața locului și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii și jandarmii au început imediat căutările, iar după aproximativ două ore bărbatul a fost găsit în zona comunei Tănăsoaia, reținut și dus la audieri.