Elevii au fost provocați să devină medici

Astazi, in incinta Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Pantelimon” Focșani a avut loc evenimentul „Descoperă meseria de medic”, dedicat elevilor liceelor cu profil chimie-biologie. Activitatea a avut ca scop apropierea tinerilor de profesia medicală și prezentarea realităților din spatele halatului alb, direct de către medicii spitalului.

În cadrul întâlnirii, doctori din diferite specialități medicale au vorbit deschis despre parcursul lor profesional, despre satisfacțiile meseriei, dar și despre cele mai dificile și emoționante momente trăite în carieră. Aceștia au împărtășit experiențe care i-au marcat profund, de la cazuri medicale complexe până la momente în care lupta pentru viața pacienților a devenit o adevărată provocare.

Evenimentul s-a bucurat de un interes deosebit în rândul tinerilor, la acesta participând aproximativ 100 de elevi. Deși sala de conferințe s-a dovedit neîncăpătoare, organizatorii au făcut tot posibilul pentru a nu refuza pe nimeni, găsind soluții astfel încât toți cei prezenți să poată lua parte la întâlnire.

Elevii au fost impresionați de sinceritatea și dedicarea cadrelor medicale, participând activ la discuții și adresând numeroase întrebări despre viața de medic, responsabilitățile profesiei și provocările întâlnite zi de zi . Mulți dintre participanți s-au declarat încântați de experiență și au mărturisit că întâlnirea le-a oferit o perspectivă mult mai clară asupra domeniului medical și asupra vocației necesare pentru această profesie.

Evenimentul a reprezentat nu doar o oportunitate de orientare profesională pentru tineri, ci și un prilej de dialog între generații, într-un cadru deschis . Prin astfel de inițiative, Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Pantelimon” Focșani își propune să încurajeze viitorii profesioniști din domeniul sănătății și să promoveze importanța empatiei, dedicării și responsabilității în actul medical.