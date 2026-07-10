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Sanatate· 1 min citire
Risc uriaș de epidemie de rujeolă în România. Vaccinul ROR lipsește în mai multe județe
Rujeolă
Publicat10 iul. 2026, 08:41
SursăRealitatea PLUS
Risc de epidemie de rujeolă în România. Dozele care protejează împotriva rujeolei lipsesc în mai multe județe, iar copiii nu mai pot fi vaccinați la timp.
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