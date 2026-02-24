Realitatea de Vrancea - Știri de Ultimă Oră

Evaziune fiscală de aproape 15 milioane de lei. Administratorul unei firme de reciclare, plasat sub control judiciar și obligat să depună o cauțiune de 500.000 de lei

Evaziune fiscală de aproape 15 milioane de lei. Administratorul unei firme de reciclare, plasat sub control judiciar și obligat să depună o cauțiune de 500.000 de lei

Social

Un administrator al unei societăți care activează în domeniul colectării și reciclării deșeurilor metalice a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproape 15 milioane de lei.Procurorii Direcției Naționale Anticorupție susțin că acesta ar fi coordonat un mecanism complex prin care au fost raportate în mod fictiv cantități uriașe de deșeuri reciclate, pentru obținerea unor beneficii financiare necuvenite.

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