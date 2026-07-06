Obiceiul care crește riscul de formare a pietrelor la rinichi. Avertismentul medicilor pentru zilele caniculare

În perioada verii, temperaturile ridicate pun organismul la încercare, iar menținerea unei hidratări corespunzătoare devine esențială pentru sănătate. Deși multe persoane consideră că orice lichid consumat poate înlocui apa pierdută prin transpirație, această percepție este greșită. Alegerea băuturilor nepotrivite sau consumul insuficient de apă poate avea consecințe serioase, inclusiv asupra funcționării rinichilor. Medicii atrag atenția că unul dintre riscurile majore ale deshidratării în sezonul cald este creșterea probabilității de formare a pietrelor la rinichi.
În sezonul cald, corpul elimină permanent apă pentru a-și menține temperatura normală.
Problema este că multe persoane nu își dau seama cât de mult transpiră și nu înlocuiesc lichidele pierdute. În plus, atunci când petrec mult timp în soare, fac sport sau desfășoară activități fizice în aer liber, pierderile de apă sunt și mai mari.
Dacă organismul nu primește suficiente lichide, rinichii produc o cantitate mai mică de urină, iar aceasta devine mult mai concentrată. Tocmai această concentrație crescută favorizează apariția cristalelor care, în timp, pot forma pietre.
Apa este cel mai bun aliat al rinichilor
Medicii spun că cea mai eficientă metodă de prevenție este hidratarea constantă.
Nu este suficient să bei o cantitate mare de apă doar atunci când îți este sete. Senzația de sete apare deja după ce organismul a început să piardă lichide.
Recomandarea este ca apa să fie consumată pe tot parcursul zilei, în cantități mici și regulate. În perioadele caniculare sau atunci când transpirația este abundentă, necesarul de lichide crește.
Un indicator simplu al unei hidratări corespunzătoare este culoarea urinei. Dacă aceasta este foarte închisă la culoare, poate fi un semn că organismul are nevoie de mai multă apă.
Nu toate băuturile hidratează la fel
Mulți cred că orice lichid consumat contribuie în aceeași măsură la hidratare.
În realitate, băuturile foarte dulci sau consumate în exces nu reprezintă cea mai bună alegere.
Apa rămâne cea mai potrivită opțiune pentru menținerea sănătății rinichilor. În același timp, fructele și legumele bogate în apă, precum pepenele verde, castraveții sau roșiile, pot contribui și ele la aportul zilnic de lichide.
Cum se formează pietrele la rinichi
Rinichii filtrează sângele și elimină prin urină substanțele de care organismul nu mai are nevoie.
Atunci când anumite minerale și săruri se află în concentrații foarte mari, ele încep să formeze cristale microscopice.
În timp, aceste cristale se unesc și dau naștere calculilor renali.
Cele mai multe pietre sunt formate din oxalat de calciu, însă există și alte tipuri, în funcție de compoziția lor chimică.
Cine este mai expus
Deshidratarea poate afecta pe oricine, însă anumite persoane prezintă un risc mai mare de a dezvolta litiază renală.
Printre acestea se numără cei care au mai avut pietre la rinichi în trecut, persoanele cu antecedente familiale, cei care lucrează în medii foarte calde sau petrec multe ore în soare și persoanele care beau foarte puține lichide.
De asemenea, anumite afecțiuni metabolice și unele obiceiuri alimentare pot contribui la apariția calculilor renali.
Simptomele care nu trebuie ignorate
În multe cazuri, pietrele mici nu produc simptome.
Problemele apar atunci când acestea încep să se deplaseze pe căile urinare.
Durerea este de obicei intensă și apare în zona lombară sau în lateralul abdomenului, putând iradia spre zona inghinală.
Pot apărea și greață, vărsături, sânge în urină, urinări frecvente sau senzație de usturime la urinare.
Dacă se asociază febră sau frisoane, este necesară prezentarea de urgență la medic, deoarece poate exista și o infecție urinară.
Alte măsuri care reduc riscul
Pe lângă consumul suficient de apă, medicii recomandă o alimentație echilibrată și limitarea excesului de sare.
Un aport foarte mare de sodiu poate crește eliminarea calciului prin urină și favoriza formarea unor tipuri de calculi.
De asemenea, persoanele care au avut deja pietre la rinichi ar trebui să urmeze recomandările medicului privind alimentația, deoarece acestea diferă în funcție de tipul calculilor identificați.
O greșeală ușor de evitat
În zilele foarte călduroase, mulți oameni își amintesc să bea apă abia atunci când apare senzația puternică de sete. Din păcate, în acel moment organismul este deja parțial deshidratat.
Specialiștii spun că cea mai simplă metodă de prevenire a pietrelor la rinichi este menținerea unei hidratări constante pe tot parcursul zilei, înainte ca setea să apară.
O sticlă cu apă la îndemână, consumul regulat de lichide și includerea fructelor și legumelor bogate în apă în alimentația zilnică sunt măsuri simple, dar eficiente. În timpul verii, aceste obiceiuri nu doar că reduc riscul apariției calculilor renali, ci contribuie și la buna funcționare a întregului organism, potrivit sursei.