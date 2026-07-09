Alexandra Zară, despre demitere: „Nu pot să înțeleg motivul revocării  ca fiind acela că am respectat legea”

Publicat 9 iul. 2026, 15:19 Actualizat 9 iul. 2026, 15:38 Sursă Realitatea PLUS

Alexandra Zară, fosta președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, a declarat la Realitatea PLUS că ministrul Dragoș Pîslaru a invocat lipsa unei informări prealabile atunci când a anunțat-o că o revocă din funcție. Aceasta spune însă că nu putea transmite mai departe informații despre acțiunea DIICOT din 30 iunie, deoarece procurorii i-ar fi cerut în mod expres să păstreze discreția.

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