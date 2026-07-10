Ungurii se laudă că „România este impresionată de sistemul maghiar” antigrindină. Când ar putea fi implementat

Publicat 10 iul. 2026, 09:42 Sursă Vilaggazdasag

România ia din nou în calcul repornirea sistemului de atenuare a pagubelor provocate de grindină, însă autoritățile analizează de această dată și alternative la controversatele rachete antigrindină. Una dintre variantele aflate pe masă este modelul utilizat în Ungaria, bazat pe generatoare de sol care eliberează iodură de argint în atmosferă.

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