Advertising
Actualitate· 1 min citire
Atac masiv în Rusia: rachete ucrainene au lovit un aeroport, o regiune a rămas în beznă, iar un om a murit
Aeroport lovit de drone ucrainene (Exilenova Plus)
Publicat7 iul. 2026, 08:18
Sursărealitatea.net
Ucraina a lansat noaptea trecută mai multe atacuri cu rachete asupra aeroportului din Belgorod și a unor instalații energetice din regiune, potrivit autorităților locale și canalelor independente de pe Telegram. Imagini publicate online arată un incendiu izbucnit pe aeroport după loviturile raportate. O persoană a murit în urma atacurilor.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:05Vremea până pe 3 august: temperaturi peste normal și deficit de precipitații în mare parte din țară. Prognoza ANM
- 08:08Petrolier în flăcări după un atac în Strâmtoarea Ormuz
- 21:27Reacție vehementă a lui Dominic Fritz după ce viceprimarul Timișoarei a pierdut procesul cu ANI
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News