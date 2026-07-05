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Actualitate· 1 min citire
Summitul NATO de la Ankara: Nicușor Dan, prezent la reuniunea șefilor de stat și de guvern
Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan, va participa în perioada 7-8 iulie 2026 la reuniunea șefilor de stat și de guvern din cadrul NATO, care se va desfășura la Ankara, în Turcia.
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