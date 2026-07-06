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Jude Bellingham a impresionat o lume întreagă! Gestul făcut pentru un jurnalist în scaun cu rotile a devenit viral

Harry Kane și Jude Bellingham

Harry Kane și Jude Bellingham

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 iul. 2026, 17:14

Campionatul Mondial oferă nu doar dueluri spectaculoase pe teren, ci și momente care depășesc granițele sportului. Un astfel de episod l-a avut în prim-plan pe Jude Bellingham, care a impresionat printr-un gest de respect și empatie după victoria Angliei din șaisprezecimile competiției.

Jude Bellingham, singurul care s-a oprit să vorbească cu jurnalistul

După succesul obținut de reprezentativa Angliei în fața Republicii Democrate Congo, jucătorii se îndreptau spre autocar atunci când un jurnalist din Venezuela, aflat în scaun cu rotile, a încercat să obțină câteva declarații despre cutremurele care au afectat recent țara sa.

Cei mai mulți dintre fotbaliști și-au continuat drumul fără să răspundă solicitării. În schimb, Jude Bellingham s-a oprit, l-a salutat pe reporter și a ascultat cu atenție întrebarea acestuia, oferindu-i apoi un răspuns plin de compasiune.

Mesajul transmis de starul Angliei

Mijlocașul lui Real Madrid a profitat de moment pentru a transmite un gând de încurajare tuturor celor afectați de seismele din Venezuela.

„Mult curaj pentru toți cei din Venezuela și multă dragoste!”, a spus Jude Bellingham. Gestul internaționalului englez a fost apreciat de cei prezenți și s-a răspândit rapid în mediul online, unde numeroși fani au lăudat atitudinea fotbalistului.

Pentru mulți, momentul a demonstrat că, dincolo de performanțele de pe teren, Bellingham știe să fie prezent și în situațiile în care un simplu gest de omenie poate face diferența.

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