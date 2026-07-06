Economie· 1 min citire

Prețurile carburanților rămân ridicate. Cât costă un plin de benzină și motorină

Carburanți

Carburanți

Realitatea de Vrancea
Scris de Realitatea de Vrancea Publicat: 6 iul. 2026, 09:31

Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate luni, 6 iulie 2026. Benzina standard costă în medie 8,65 lei pe litru, în timp ce motorina standard a ajuns la 9,48 lei pe litru, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă aproximativ 433 de lei pentru benzină și 474 de lei pentru motorină.

GPL-ul auto are un preț mediu de 4,55 lei pe litru, iar alimentarea unui rezervor de 50 de litri costă în jur de 228 de lei. În același timp, motorina premium a depășit pragul de 10 lei pe litru, ajungând la o medie de 10,26 lei, astfel că un plin de 50 de litri depășește 513 lei.

Cele mai mici prețuri din țară au fost identificate la Târgoviște, unde benzina standard costă 8,49 lei pe litru, și în Lungulețu, județul Dâmbovița, unde motorina se vinde cu 8,98 lei pe litru. Un șofer poate economisi astfel aproximativ 25 de lei la un plin de 50 de litri față de media națională.

În marile orașe, Cluj-Napoca continuă să ofere cele mai mici prețuri la carburanți, cu benzina standard de la 8,59 lei pe litru și motorina de la 9,39 lei pe litru. Datele sunt centralizate din monitorizarea a 1.671 de benzinării din principalele rețele din România, iar prețurile pot varia pe parcursul aceleiași zile.

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