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Cum a reușit un bărbat să ia credite în numele unui ieșean folosind date personale luate de pe internet

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Vrancea
Scris de Realitatea de Vrancea Publicat: 7 iul. 2026, 14:21

Un bărbat a fost condamnat în primă instanță la 11 ani, 4 luni și 20 de zile de închisoare, după ce a obținut credite folosind datele personale ale unui ieșean și documente falsificate.

Inculpatul a găsit informații despre victimă pe site-urile unor instituții publice și pe internet, apoi a creat o carte de identitate falsă, păstrând datele acesteia, dar folosindu-și propria fotografie.

În noiembrie 2022, escrocul a contractat mai întâi un împrumut de 1.400 de lei de la o instituție financiară nebancară. Câteva zile mai târziu, a obținut un credit de nevoi personale de 40.000 de lei, prezentând inclusiv un extras de cont falsificat. Banii au fost transferați direct în contul său, potrivit ziaruldeiasi.ro

Victima a descoperit frauda după ce a primit notificări privind aprobarea creditului și plata ratelor. Ancheta a dus la identificarea autorului, care și-a recunoscut faptele. Judecătorii au ținut cont și de cele cinci condamnări anterioare pentru infracțiuni similare. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată prin apel.

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