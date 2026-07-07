Incendiu la acoperișul mansardei unui bloc din Focșani. Zece locatari s-au autoevacuat

Un incendiu a izbucnit marți la acoperișul mansardei unui bloc de pe strada din municipiul Focșani. Flăcările au cuprins aproximativ 100 de metri pătrați din acoperiș, iar zece locatari au reușit să se evacueze înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

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