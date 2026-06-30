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Actualitate· 1 min citire
Cod galben de inundații în mai multe județe: hidrologii avertizează asupra viiturilor și creșterii debitelor
Inundații
Publicat30 iun. 2026, 15:15
Actualizat30 iun. 2026, 15:39
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare cod galben de inundații, valabilă până miercuri, 1 iulie, la ora 12:00, pentru mai multe râuri din țară, pe fondul precipitațiilor abundente prognozate.
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