Nicușor Dan: „Acum nu avem majoritate care să susțină un guvern. Cer să existe 233 de oameni care să voteze”
Nicușor Dan
Nicușor Dan își dorește un viitor guvern cu puteri depline, dar recunoaște că în acest moment aritmetica parlamentară nu este favorabilă unui astfel de scenariu. Șeful statului a susținut marți o conferință de presă, la finalul întâlnirii cu ambasadorii statelor europene acreditați în România.„ Nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să existe 233 de oameni care să voteze un guvern”, a transmis președintele. Nicușor Dan a subliniat că există acord politic pentru respectarea bugetului, a deficitului, a PNRR, dar și a obiectivelor legate de SEF și OCDE.
„Am avut întâlnirea bianuală cu ambasadorii statelor europene și a fost util, în opinia mea, să le transmit, așa cum transmit și cetățenilor români, perspectiva mea pe situația politică actuală. Și, așa cum transmit și acum cetățenilor români, statul român funcționează, da, instituțiile funcționează, avem un guvern care este în poziția în care este, are niște limitări constituționale, dar statul român funcționează. În orice situație excepțională, parlamentul se poate reuni pentru a complini aceste lipsuri și, foarte important, există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit, pe PNRR, pe SEF, pe OCDE. Așteptăm de la, dacă vorbim de PNRR, care este principala urgență, mai sunt două luni, așteptăm de la guvern, sau partidele așteaptă de la guvern, care să fie calendarul și, în funcție de asta, să fie o sesiune extraordinară a parlamentului, să fie discuții pe proiectele de lege”, a declarat Nicușor Dan.
Nicușor Dan cere un nou guvern cu puteri depline
Întrebat dacă, după întâlnirea de ieri, s-a discutat despre perspectiva instalării unui nou guvern, Nicușor Dan a spus că își dorește ca România să aibă cât mai repede un Executiv cu puteri depline. Acesta a precizat însă că nu există, în acest moment, o dată clară la care acest lucru s-ar putea întâmpla.
„Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm. Doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele să se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare, pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate.”
Nicușor Dan a fost întrebat și dacă le-a cerut liderilor politici să se întâlnească mai des pentru a ajunge la o soluție. Acesta a confirmat că discută în mod constant cu liderii partidelor, în contextul actualei crize politice.
„Evident, da. Vorbesc curent cu liderii partidelor, da.”
Ce spune Nicușor Dan despre incidentul cu drona din zona portului Constanța
Un alt subiect abordat a fost incidentul cu drona din zona portului Constanța. Nicușor Dan a explicat că trebuie făcute diferențe între situațiile care țin de zona aeriană și cele care țin de zona navală. Potrivit acestuia, pe partea de drone aeriene există un progres, dar evaluarea preliminară a Ministerului nu era completă.
„Da, sunt două chestiuni: aerian și naval. Pe drone aeriene suntem într-un proces, suntem într-un progres, dar încă din aprilie se spune că evaluarea preliminară a Ministerului că s-a întâmplat evenimentul nu era 100%.”
În ceea ce privește drona navală, Nicușor Dan a precizat că există deja un raport preliminar, dar și o listă de întrebări transmisă către partea ucraineană. El a mai spus că, față de situația de acum câteva săptămâni, există acum o linie directă între România și Ucraina pentru astfel de evenimente.
„Iar pe drona navală există un raport preliminar și există o listă cu întrebări de la toate instituțiile care a fost înaintată către partea ucraineană. Au existat niște contacte și progresul între România și Ucraina la diferite niveluri. Și progresul față de momentul de acum două, trei săptămâni este că există linie directă pe tipul ăsta de eveniment, astfel încât să nu se treacă printr-un șir de mai mulți decidenți.”
Nicușor Dan a fost întrebat dacă partea română a fost informată despre alte incidente similare după cel din Portul Constanța. Acesta a precizat că, până acum, nu au mai existat astfel de situații în zona navală.
„Nu au mai existat incidente navale după portul Constanța, după incidentul de la portul Constanța.”
Nicușor Dan vrea o majoritate sigură înainte de desemnarea premierului
Întrebat dacă, înainte de desemnarea unui premier, își dorește ca partidele să vină cu o propunere și cu o majoritate clară, Nicușor Dan a spus că, în acest moment, nu cere condiții suplimentare. Acesta a explicat că, după două luni fără guvern, prioritatea este existența unei majorități care să poată vota noul Executiv.
„Eu sunt în situația în care suntem după două luni fără guvern. Eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui. Dar din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de oameni.”
Nicușor Dan a fost întrebat și despre solicitările venite din partea unor partide, inclusiv din PNL, privind un acord politic care să includă un program de guvernare și măsuri clare de reducere a deficitului bugetar. În replică, acesta a spus că problema reală este lipsa unei majorități care să susțină un guvern.
„Nu cred că asta e problema. Problema este dacă există o majoritate care să susțină un guvern. Și în momentul ăsta nu există acea majoritate. Asta este.”
Președintele României: „Responsabilitatea pentru formarea guvernului este la partide”
Întrebat cum intenționează să ajute partidele pentru a ieși din blocaj, Nicușor Dan a spus că poate interveni doar dacă i se cere acest lucru. El a subliniat însă că responsabilitatea pentru formarea unei majorități rămâne la partidele politice.
„În măsura în care îmi solicită ajutorul. Dar responsabilitatea este la ei, așa cum am spus. Eu în continuare nu înțeleg de ce n-a trecut guvernul Tomac. Dar eu am făcut două propuneri, așa cum le-am considerat potrivite, crezând că ele vor trece. N-au trecut, responsabilitatea e la partide.”
Întrebat câtă răbdare mai are și cât mai poate fi amânată desemnarea unui premier, Nicușor Dan a spus că responsabilitatea este, în continuare, la partidele politice. Acesta a precizat că așteaptă ca formațiunile parlamentare să vină cu o soluție de majoritate, pentru ca actuala criză politică să poată fi depășită.
„Aștept partidele, repet, responsabilitatea e la ele și aștept ca ele să vină cu soluția de majoritate. Cred că și responsabilitatea și nu a mea, a așteptarea oamenilor este să ieșim din criza asta politică.”
Întrebat dacă are vreo responsabilitate în actuala criză politică și dacă a greșit cu ceva, Nicușor Dan a spus că toți actorii implicați puteau face mai mult pentru ca fosta coaliție să reziste.
„Evident, toată lumea a greșit. Nu e vorba de... E vorba de... Noi am plecat acum un an cu soluția, în continuare, în opinia mea, cea mai bună pentru România, acestui guvern de patru partide plus minorități. Și într-un an de zile, fiecare din noi puteam să facem mai mult, astfel încât coaliția asta să reziste. Asta e răspunsul.”
Mesaj pentru românii dezamăgiți de deciziile sale
Întrebat ce le transmite românilor care l-au votat, dar care spun că sunt dezamăgiți de felul în care a gestionat criza politică, Nicușor Dan a răspuns că se consideră un om rațional și că își asumă deciziile luate.
„Le transmit că sunt un om rațional. Da? Și atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui, înseamnă că are un motiv întemeiat. Pentru că altfel instinctul tău de politician îți spune să mergi în acord cu ce-ți spun susținătorii tăi. Și asta înseamnă că eu fiind un politician rațional, înseamnă că, în opinia mea evident și cu responsabilitatea și cu jurământul pe care l-am depus la investire, consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună.”
Scenariul alegerilor anticipate
Nicușor Dan a fost întrebat dacă ia în calcul scenariul alegerilor anticipate, în cazul în care liderii politici nu vor ajunge la un consens. Acesta a spus că posibilitatea există, dar că își dorește să fie evitată, pentru că nu ar rezolva blocajul politic.
„Da. Evident că această posibilitate există. Nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aș dori să evităm scenariul. Pentru că nu va aduce, cel puțin uitându-ne la sondaje, nu va aduce schimbări fundamentale de majorități. Ne-am găsit în același blocaj în care suntem azi și în plus am da o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România.”
Riscul ca România să fie retrogradată la categoria junk
Întrebat despre situația economică și despre riscul ca România să fie retrogradată la categoria junk, Nicușor Dan a spus că se va implica personal, dacă va fi util, și că a cerut liderilor politici să fie disponibili pentru discuțiile cu evaluatorii.
„După cum știți, o să vină formatele de evaluare în luna iulie, început de august, octombrie, cel de-al treilea, și în măsura în care este util, o să mă implic personal, i-am rugat deja pe liderii partidelor care sunt în tensiune în momentul ăsta să fie la dispoziția evaluatorilor pentru a le spune ceea ce am spus și eu mai devreme, că pe chestiunile fundamentale cu care România se confruntă și care au un impact asupra financiarului și asupra economiei românești, lumea este aliniată. Și eu sunt optimist că o să evităm degradarea care ar fi catastrofală pentru noi.”
Întrebat de câte ori s-a schimbat poziția PNL în discuțiile politice și dacă Ilie Bolojan l-a mințit, Nicușor Dan a spus că s-a referit la un moment concret din negocieri, când, potrivit lui, PNL ar fi susținut explicit un guvern minoritar PSD.
„Eu am referit numai la acel moment. Și acel moment pe conținutul discuțiilor, nu declarațiile publice de la ieșire, ci conținutul discuțiilor dinăuntru negocierilor în care au fost atâția oameni, a fost foarte clară schimbarea de discurs. Adică a fost explicit PNL susține un guvern minoritar PSD. A fost explicit, adică a răspuns la întrebare, inclusiv după aceea au urmat niște întrebări, ce se întâmplă cu secretarii de stat, cu prefecții. Și mi-ar fi plăcut să, în mod onest, să se spună, am reconsiderat, ne-am reconsiderat poziția, să nu intervină toată dezbaterea asta inutilă.”
Întrebat cine ar trebui să facă primul pas pentru reluarea negocierilor și pentru găsirea unei soluții, Nicușor Dan a spus că partidele discută și că nu are ce să le reproșeze din acest punct de vedere.
„Toată lumea discută aici, nu am ce să reproșez partidelor. Inclusiv ieri au discutat.”
Un posibil acord cu FMI
Întrebat dacă, în cazul în care situația economică se va agrava, viitorul guvern ar putea merge spre un acord cu Fondul Monetar Internațional, Nicușor Dan a dat un răspuns scurt, legat de efectele unui raport negativ.
„Dacă până din rapoartele astea este negativ, o să ne pară rău după momentele de acum.”
Întrebat dacă ar putea exista o flexibilizare și din partea Cotroceniului, inclusiv prin negocieri purtate la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a spus că poate interveni dacă este nevoie, dar că, în acest moment, nu simte că o astfel de implicare ar ajuta.
„Dacă e nevoie, pot să fac asta, vă dați seama, că pot să fac orice e nevoie. Însă nu simt că aș ajuta în momentul ăsta. Dar dacă oricine îmi solicită, deci sunt două palieri de discuție. Una este cea tehnică, de administrație, guvern, și aici evident că orice ministru sau cine e interesat îmi cere intervin, pe partea politică, dacă mă solicită cineva intervenind, dar sincer, nu cred că ajutăm.”
Nicușor Dan a fost întrebat dacă liderii partidelor i-au cerut, până acum, să intervină ca mediator în negocieri. Acesta a răspuns că nu a existat o astfel de solicitare.
„Până în momentul ăsta n-au avut o astfel de solicitare, da.”
Întrebat dacă cele 233 de voturi necesare pentru susținerea unui guvern trebuie asumate printr-un acord semnat înainte de desemnarea premierului, Nicușor Dan a spus că nu pune nicio condiție în acest sens. Acesta a precizat că, dacă liderii vin și anunță că există această majoritate, va face nominalizarea imediat.
„Nu. Eu nu pun nicio fel de condiție. În mod, să zic, declarativ, niște lideri vin și spun, iată, vom face asta și rezultă 233 de voturi, în secunda următoare nominalizez.”
PNRR și SEIF, între consens politic și divergențe pe conținut
Nicușor Dan a fost întrebat de ce are încredere că proiectele legate de PNRR și SEIF vor trece, în condițiile în care există blocaje, inclusiv pe legea salarizării. Acesta a explicat că nu a vorbit despre un consens pe conținut, ci despre un acord pentru participarea la discuții.
„N-am spus că există un consens pe conținut. Am zis că este un consens pentru a participa la o forma de discuții, care s-a și întâmplat. Pe fond, pe conținut, au fost divergențe. Eu încă cred că se pot remedia în două luni.”
Riscurile unui guvern interimar până la toamnă
Întrebat ce pericole vede pentru economie, pentru PNRR, pentru aderarea la OCDE și pentru felul în care România este percepută de partenerii internaționali, în cazul în care criza politică se prelungește până la toamnă, Nicușor Dan a spus că pe OCDE a existat aliniere politică, iar pe PNRR discuțiile sunt în mare parte tehnice. În privința percepției externe, acesta a explicat că tocmai de aceea a avut întâlnirea cu ambasadorii europeni acreditați în România.
„Pe aderarea la OCDE, și din nou, trebuie să vorbim și de lucrurile pozitive. Toată lumea a fost tot timpul aliniată. Nu a existat vreo dată probleme pe OCDE. Pe partea de PNRR, chestiunile sunt tehnice. Eu sper, adică există și public și în discuțiile cu mine, toată lumea vrea să ajute să ieșim cât mai bine, să luăm cât mai mulți din banii care sunt în PNRR. Ceea ce privește percepția externă, piețele, agenții de rating, de asta am venit la acest eveniment, de asta am stat două ore cu ambasadorii europeni din România.”
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