Rusia, suspectată că a încălcat spațiul aerian al Finlandei peste Golful Finlandei

Publicat 21 aug. 2026, 07:11 Sursă Realitatea.net

Autoritățile finlandeze investighează un posibil incident de securitate după ce un avion rusesc ar fi intrat în spațiul aerian al Finlandei, în zona vestică a Golfului Finlandei. Ministerul Apărării de la Helsinki confirmă că situația este analizată de Garda de Frontieră, care va publica detalii suplimentare pe măsură ce verificările avansează.

Distribuie articolul