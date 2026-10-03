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Două cutremure în România, în mai puțin de două ore. Ambele s-au produs în zona Vrancea

Seismograf

Seismograf

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat3 oct. 2026, 10:07
SursăRealitatea.net

Două cutremure s-au produs în România în interval de mai puțin de două ore, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în zona seismică Vrancea. Cel mai puternic dintre ele a avut magnitudinea de 3,5 și a fost resimțit în mai multe zone din sud-estul țării, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Primul seism a fost înregistrat la ora 2:41, în județul Vrancea, având o magnitudine de 2,9 și producându-se la adâncimea de 136,9 kilometri, arată datele Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

La aproximativ o oră și 40 de minute distanță, la ora 4:22, un al doilea cutremur, mai puternic, cu magnitudinea de 3,5, a avut loc în județul Buzău, în aceeași zonă seismică Vrancea. Seismul s-a produs la o adâncime de 140,9 kilometri.

Cutremurul de 3,5 grade s-a produs la 55 de kilometri sud de Focșani, 59 de kilometri sud de Buzău, 60 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 68 de kilometri est de Brașov și 83 de kilometri nord-est de Ploiești.

Zona Vrancea este considerată cea mai importantă regiune seismică a României și sursa celor mai puternice cutremure produse în țară. Potrivit datelor oficiale, cel mai puternic seism înregistrat în România în anul 2026 a avut magnitudinea de 4,5 și s-a produs pe 26 februarie, în județul Vrancea.

Specialiștii monitorizează permanent activitatea seismică din zonă, unde cutremurele de adâncime sunt frecvente și pot fi resimțite pe arii extinse.

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