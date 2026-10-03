Două cutremure în România, în mai puțin de două ore. Ambele s-au produs în zona Vrancea

Publicat 3 oct. 2026, 10:07 Sursă Realitatea.net

Două cutremure s-au produs în România în interval de mai puțin de două ore, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în zona seismică Vrancea. Cel mai puternic dintre ele a avut magnitudinea de 3,5 și a fost resimțit în mai multe zone din sud-estul țării, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cutremur vranceaRichterseism