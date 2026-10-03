Incendiu puternic în Slobozia Bradului: o casă și o groapă de gunoi, cuprinse de flăcări

Incendiu puternic în Liești, comuna Slobozia Bradului. O casă de aproximativ 100 mp și o groapă de gunoi au fost cuprinse de flăcări. Nu sunt victime.
Pompierii din Vrancea au intervenit sâmbătă, 3 octombrie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit în satul Liești, comuna Slobozia Bradului. Focul s-a manifestat generalizat la o locuință de aproximativ 100 de metri pătrați și la o groapă de gunoi aflată în imediata apropiere. Nu au fost raportate victime.
Intervenția a fost anunțată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea, care a mobilizat mai multe echipaje pentru localizarea și lichidarea incendiului.
Incendiu în Liești, comuna Slobozia Bradului
Incendiul a izbucnit la o casă din satul Liești, comuna Slobozia Bradului, iar la sosirea pompierilor flăcările se manifestau generalizat la nivelul locuinței, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.
Focul se manifesta, de asemenea, la o groapă de gunoi situată în imediata apropiere a casei.
La fața locului au fost trimise inițial trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD. Echipajele de intervenție provin de la Detașamentul de Pompieri Focșani și Punctul de Lucru Dumbrăveni.
Incendiul a fost localizat. O autocisternă a fost trimisă în sprijin
Ulterior, ISU Vrancea a anunțat că incendiul a fost localizat. Pentru sprijinirea pompierilor aflați în teren, la intervenție a fost trimisă și o autocisternă din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani.
La momentul ultimei informări, pompierii continuau să acționeze pentru lichidarea incendiului.
Nu au fost înregistrate victime
Potrivit informațiilor transmise de ISU Vrancea, nu au fost înregistrate victime în urma incendiului din Slobozia Bradului.
Deocamdată, informațiile oficiale disponibile nu precizează cauza izbucnirii incendiului și nici valoarea pagubelor produse. De asemenea, nu a fost stabilită o legătură între cauza incendiului și groapa de gunoi aflată în apropierea locuinței.
Intervenția pompierilor continuă pentru stingerea completă a focarelor și înlăturarea efectelor incendiului.