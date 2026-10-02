Jandarmii, mobilizați la „Recoltele Vrâncene”. Ce măsuri au fost luate pentru siguranța participanților

Jandarmii vrânceni, alături de polițiști și pompieri, asigură în perioada 2-4 octombrie ordinea publică la evenimentul „Recoltele Vrâncene”, organizat în Piața Obor din Focșani.
Forțele de ordine au fost mobilizate pentru prevenirea incidentelor, protejarea participanților și intervenția rapidă în cazul unor situații care pot pune în pericol siguranța publică.
Dispozitiv comun în Piața Obor
La misiune participă jandarmii din Vrancea, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Poliția Locală Focșani.
Echipajele vor acționa atât în zona în care se desfășoară evenimentul, cât și pe traseele de deplasare ale participanților. Obiectivul principal este prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de siguranță pe durata celor trei zile.
Forțele de ordine vor interveni și în cazul în care sunt constatate încălcări ale legii, iar participanții sunt îndemnați să solicite sprijin dacă observă situații care pot reprezenta un pericol.
Recomandări pentru cei care vin la eveniment
Autoritățile le cer participanților să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine și să evite conflictele.
O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, mai ales în zonele aglomerate, unde aceștia se pot pierde cu ușurință. Vizitatorii sunt sfătuiți să își supravegheze permanent bunurile și obiectele personale.
De asemenea, participanții sunt rugați să nu blocheze căile de acces sau de evacuare și să își parcheze mașinile doar în spațiile special amenajate.
Bagajele voluminoase, de evitat
Forțele de ordine recomandă ca persoanele care merg la „Recoltele Vrâncene” să evite să aducă bagaje voluminoase sau obiecte care nu au legătură cu evenimentul.
Măsura are rolul de a facilita accesul participanților și, în același timp, de a permite echipajelor de intervenție să se deplaseze rapid dacă apare o situație de urgență.
În cazul în care cineva este martor la o faptă antisocială, autoritățile recomandă sesizarea celui mai apropiat echipaj. Pentru situații urgente poate fi apelat numărul 112.
Evenimentul are loc până pe 4 octombrie
„Recoltele Vrâncene” se desfășoară în Piața Obor din Focșani între 2 și 4 octombrie. Pe toată durata manifestării, forțele de ordine vor urmări prevenirea incidentelor și menținerea siguranței participanților.
Autoritățile transmit că echipajele sunt pregătite să intervină în cazul producerii unor incidente și recomandă celor prezenți să respecte regulile și indicațiile primite pe durata evenimentului.