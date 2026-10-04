Un nou cutremur în zona seismică Vrancea, duminică dimineață. Sâmbătă au mai fost înregistrate 2 seisme

Publicat 4 oct. 2026, 09:34 Sursă Realitatea.net

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a produs duminică dimineață, 4 octombrie 2026, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

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