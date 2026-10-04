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Un nou cutremur în zona seismică Vrancea, duminică dimineață. Sâmbătă au mai fost înregistrate 2 seisme

Seismograf (ilustrativ)

Seismograf (ilustrativ)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat4 oct. 2026, 09:34
SursăRealitatea.net

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a produs duminică dimineață, 4 octombrie 2026, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).


Seismul a avut loc la ora 06:05:18, ora locală a României, și s-a produs la o adâncime de 114,6 kilometri, a transmis Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Potrivit datelor transmise de INCDFP, cutremurul s-a produs în apropierea mai multor orașe:

  • 51 km sud de Buzău

  • 59 km sud de Focșani

  • 64 km sud-est de Sfântu-Gheorghe

  • 68 km est de Brașov

  • 74 km nord-est de Ploiești

Seismul a fost încadrat de specialiști drept un cutremur slab, cu magnitudinea ML 3,1.

Sămăbătă, 4 octombrie, au mai fost înregistrate două seisme, în aceeași zonă, cel mai puternic având magnitudinea de 3,5 ML.

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