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Actualitate· 1 min citire
Un nou cutremur în zona seismică Vrancea, duminică dimineață. Sâmbătă au mai fost înregistrate 2 seisme
Seismograf (ilustrativ)
Publicat4 oct. 2026, 09:34
SursăRealitatea.net
Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 s-a produs duminică dimineață, 4 octombrie 2026, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
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