Elevă din Focșani, finalistă într-o prestigioasă competiție internațională

Melinda Lazarin, de la Colegiul Național „Unirea”, s-a calificat în finala Global Essay Prize 2026, la secțiunea Psihologie.
Melinda Lazarin, elevă în ultimul an la Colegiul Național „Unirea” din Focșani și desemnată eleva anului 2026, a fost selectată pe lista scurtă a Global Essay Prize 2026, competiție internațională organizată de John Locke Institute. Concursul reunește zeci de mii de lucrări din peste 150 de țări, evaluate de academicieni de la universități precum Oxford, Cambridge, Harvard, Princeton și Stanford.
Tânăra s-a înscris la secțiunea Psihologie, unde a abordat tema „De ce ne pasă de corpul nostru după ce murim?”. Eseul său a trecut de prima etapă și a ajuns în finală, confirmând un parcurs academic și creativ construit prin interesul pentru literatură, film și creație artistică.
Finala, la Londra
Finaliștii sunt invitați la Londra, pentru o conferință academică de trei zile și ceremonia de premiere. În fiecare dintre cele zece categorii vor fi acordate premiile I, II și III, iar cel mai bun eseu din întreaga competiție va primi Grand Prize. Selecția Melindei reprezintă o recunoaștere internațională a capacității sale de a transforma ideile și creativitatea într-un demers intelectual riguros.