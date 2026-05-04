Petrișor Peiu: „Avem 90 de voturi „curate” de la AUR pentru căderea Guvernului”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 4 mai 2026, 13:11

Cu doar 24 de ore înainte de votul decisiv din Parlament, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a lansat un mesaj de unitate și fermitate, dând asigurări că moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan beneficiază de o susținere solidă.

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