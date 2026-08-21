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Actualitate· 2 min citire
El Niño și vortexul polar ar putea aduce o iarnă extremă. Europa, amenințată de valuri severe de frig
Iarna
Publicat21 aug. 2026, 07:54
SursăRealitatea PLUS
Fenomenul El Niño, care a căpătat o intensitate neobișnuită în această vară, ar putea influența puternic iarna viitoare. O eventuală destabilizare a vortexului polar ar permite maselor de aer rece să coboare din regiunea arctică spre Europa și America de Nord. Meteorologii avertizează că anumite regiuni s-ar putea confrunta cu episoade de frig extrem și cu temperaturi care să depășească recordurile istorice, conform Realitatea PLUS.
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