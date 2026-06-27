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Mesajul sfâșietor al unui fotbalist după cutremurul de 7,5 din Venezuela. Blocul în care soția și copiii lui locuiau s-a prăbușit

Lucas Trejo și familia sa

Lucas Trejo și familia sa

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 09:54

Clipe de coșmar pentru un fotbalist din Venezuela. Sportivul a aflat că blocul în care locuiau soția și cei doi copii ai săi s-a prăbușit.

Lucas Trejo, care joacă în prezent la Club Sport Marítimo de La Guaira, trece prin momente cumplite după ce a pierdut legătura cu soția sa, Yanina Maranella, și cu copiii săi, Aarón și Ainhoa, în urma cutremurelor puternice care au lovit centrul și nordul Venezuelei. Conform relatărilor, clădirea în care aceștia locuiau, în Playa Grande, s-a prăbușit în timpul seismelor.

Fotbalistul a făcut un apel disperat pe rețelele sociale, după ce a pierdut legătura cu familia sa. Speriat, și fără nicio veste despre cei dragi, acesta le-a cerut ajutor urmăritorilor săi pentru a afla dacă soția și copiii săi sunt în siguranță.

„Vă rog să mă ajutați. Nu știu nimic despre familia mea, vă rog să vă rugați pentru ei. Vreau să cred că nu se aflau acolo”, a fost mesajul emoționant postat de sportiv.

Aproape 1.000 de morți în Venezuela

Ministrul de Interne al Venezuelei, Diosdado Cabello, afirmă că peste 100 de clădiri s-au prăbușit în statul La Guaira. Până acum, au fost scoase de sub ruine 920 de trupuri neînsuflețite. Sunt mii de răniți, dar și zeci de mii de oameni dați dispăruți.

Oficialul a mai spus că peste 70.000 de familii din acest stat de coastă din nordul țării au fost afectate de cutremure.

Cele două cutremure care au devastat Venezuela au fost printre cele mai puternice înregistrate aici în ultimul secol. Succesiunea lor rapidă și adâncimea redusă a epicentrului au amplificat vibrațiile și distrugerile.

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