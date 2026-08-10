David Miculescu mai are de așteptat! Când poate reveni atacantul la FCSB

David Miculescu nu este încă pregătit să revină pe teren pentru FCSB, însă recuperarea atacantului a intrat într-o nouă etapă. Fotbalistul a ratat finalul sezonului precedent și începutul actualei stagiuni după problemele medicale care l-au ținut departe de echipă. Înaintea ultimelor partide, Miculescu a mers din nou în Anglia pentru un control medical.
Marius Baciu, antrenorul care pregătește în această perioadă formația roș-albaștrilor, a oferit ultimele informații despre situația jucătorului.
Tehnicianul a explicat că Miculescu a revenit în România după controlul efectuat în Anglia, însă mai are nevoie de o perioadă de recuperare înainte să poată participa la antrenamentele colective.
Într-un scenariu optimist, atacantul ar putea începe pregătirea alături de colegii săi în aproximativ o săptămână. Revenirea efectivă în meciurile oficiale ar putea veni însă ulterior, în funcție de modul în care va reacționa organismul la efort.
Problemele medicale ale lui Miculescu datează de mai multe luni. În primăvară, Mihai Stoica dezvăluia că fotbalistul era afectat de pubalgie de aproximativ patru-cinci luni.
Ulterior, atacantul a fost supus unei intervenții chirurgicale. Operația a decurs bine, însă recuperarea s-a dovedit mai lungă decât se anticipa inițial.
Oficialii FCSB au evitat să grăbească revenirea, mai ales pentru că schimbările de direcție și efortul specific fotbalului îi provocau încă probleme.
Miculescu a jucat ultima dată pentru FCSB în semifinala barajului pentru Conference League cu FC Botoșani, câștigată de formația bucureșteană cu 4-3. A fost schimbat la pauză și nu a mai putut evolua în finala cu Dinamo.
Absența sa reprezintă o problemă pentru FCSB, mai ales că atacantul este unul dintre jucătorii apreciați de Gigi Becali și a avut un rol important în lot în ultimele sezoane.
În acest moment, obiectivul principal este ca Miculescu să se recupereze complet și să poată reveni fără riscul unei accidentări. Dacă totul decurge conform planului, primul pas va fi reintegrarea în antrenamentele echipei.
FCSB îl mai are indisponibil și pe Siyabonga Ngezana, fundașul sud-african fiind, la rândul său, în recuperare după o intervenție chirurgicală. În cazul acestuia, revenirea este estimată mai târziu, în luna septembrie.
Pentru moment, stafful tehnic al FCSB trebuie să se descurce fără Miculescu, iar atacantul va continua programul de recuperare înainte de a primi undă verde pentru revenirea la antrenamentele normale.