Pensiile înghețate, efect devastator. Românii au pierdut peste 12.800 de lei în doi ani: cifre dezastruoase

Publicat 11 aug. 2026, 13:03 Actualizat 11 aug. 2026, 13:04 Sursă realitatea.net

Cifre șocante în privința pensiilor. Potrivit datelor, românii au pierdut 12.840 de lei în doi ani din cauza pensiilor înghețate. În acest context, specialiștii avertizează că situația este una cu adevărat gravă, din moment ce țara se află în criză, iar prețurile au crescut pe toate palierele.

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