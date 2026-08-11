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Actualitate· 2 min citire
ANM: Atenționări Cod galben de caniculă și de vânt puternic și averse torențiale pe parcursul zilei de miercuri
Avertizări emise de ANM
Publicat11 aug. 2026, 12:26
Sursărealitatea.net
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis trei atenționări Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și caniculă, dar și de intensificări ale vântului și perioade de instabilitate atmosferică și averse torențiale în județe din sudul și estul țării, precum și în zonele montane din Carpații Meridionali.
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