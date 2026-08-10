David Popovici revine la Paris, locul celui mai mare triumf al carierei. Ce s-a întâmplat înaintea cursei care i-a schimbat viața

David Popovici revine la Paris, orașul în care, în urmă cu doi ani, a obținut cea mai importantă performanță a carierei. Înotătorul român participă la Campionatele Europene de natație, competiție programată în perioada 10-16 august.
Pentru Popovici, revenirea are o încărcătură specială. În același bazin în care va concura acum, sportivul român a devenit campion olimpic la Jocurile Olimpice din 2024, după o finală spectaculoasă la 200 de metri liber.
Cursa de la Paris a fost una extrem de strânsă. Popovici a început mai prudent decât era obișnuit și nu s-a aflat în frunte pe parcursul primelor lungimi de bazin.
Finalul a fost însă unul extraordinar. Românul a recuperat spectaculos pe ultima lungime și a trecut primul linia de sosire, cu doar două sutimi de secundă înaintea britanicului Matthew Richards.
Aurul de la 200 de metri liber a reprezentat primul titlu olimpic din istoria înotului masculin românesc. Două zile mai târziu, Popovici a obținut și medalia de bronz în proba de 100 de metri liber.
În spatele acelei performanțe s-a aflat însă o situație despre care publicul a aflat ulterior. În ziua finalei de 200 de metri, Popovici se simțea foarte rău.
Încă de la începutul Jocurilor Olimpice, înotătorul se confruntase cu o răceală, iar starea sa s-a agravat chiar înaintea cursei pentru medalia de aur. La un moment dat, exista chiar posibilitatea ca sportivul să nu poată lua startul.
Popovici a povestit ulterior că a refuzat să renunțe, indiferent cât de rău se simțea. Pentru el, munca de ani de zile pentru momentul olimpic era mai importantă decât starea fizică din acea zi.
În cele din urmă, a intrat în bazin și a dus cursa până la capăt. Mai mult decât atât, a reușit una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale competiției și a cucerit medalia de aur.
La finalul anului 2024, sportivul a rememorat acea perioadă și a explicat cât de dificilă a fost ziua finalei. A spus că nu și-a permis să renunțe după toți anii de pregătire care îl aduseseră la Jocurile Olimpice.
Acum, la doi ani de la acel moment, David Popovici revine în același loc pentru o nouă provocare importantă.
Campionatele Europene de natație de la Paris reprezintă principalul obiectiv al sezonului pentru înotătorul român. Popovici își propune să își apere titlurile europene la 100 și 200 de metri liber.
Revenirea în bazinul olimpic îi oferă astfel ocazia de a concura din nou în locul în care a trăit una dintre cele mai importante seri din cariera sa.
De această dată, miza este diferită, dar amintirea cursei de aur de la Paris rămâne una dintre cele mai puternice pagini din cariera lui David Popovici.