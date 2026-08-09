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Nadia Comăneci, după 50 de ani de la momentul care a schimbat gimnastica: „Este o mare onoare”

Nadia Comăneci

Nadia Comăneci

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 19:26

Au trecut 50 de ani de la momentul istoric în care Nadia Comăneci a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal. Marea campioană spune că este o onoare faptul că performanța sa continuă să fie amintită și astăzi.

„Este o mare onoare ca şi după 50 de ani să se vorbească despre performanţa mea. Asta înseamnă că acel moment a avut un mare impact pentru cei care au trăit momentul”, a declarat Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci: „Este anul Nadia”

Fosta gimnastă a vorbit și despre legătura dintre sport, familie și rădăcini, subliniind că istoria trebuie transmisă mai departe generațiilor următoare.

„Nu ai cum să funcţionezi dacă nu îţi cunoşti rădăcinile. Este o lume mică, prin sport se reuşeşte să aduci lume de peste tot la un eveniment”, a spus Nadia.

Campioana consideră că sportul ar trebui să facă parte din viața copiilor și îi îndeamnă pe părinți să le ofere celor mici șansa de a practica activități fizice.

„Sportul trebuie să facă parte din viaţa de toate zilele”, a transmis Nadia Comăneci, care spune că face zilnic aproximativ 30 de minute de exerciții.

Pentru Nadia Comăneci, 2026 este un an plin de evenimente. Fosta campioană a anunțat că va participa la mai multe acțiuni la Paris și că este pregătită și pentru premiera unui documentar la București.

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