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Salariile profesorilor români au scăzut cel mai mult din Europa. Noi date îngrijorătoare vin sub guvernarea lui Bolojan
Publicat10 iul. 2026, 12:42
SursăRealitatea PLUS
Noi date îngrijorătoare vin sub guvernarea lui Bolojan! În plină criză politică, salariile profesorilor români înregistrează cea mai mare scădere din Europa. Cu toate detaliile vine jurnalistul Realitatea PLUS Vlad Conovaru.
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