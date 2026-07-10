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Accident grav în Vrancea: Microbuz cu 11 persoane, răsturnat pe DN2-E85. Planul Roșu de Intervenție, activat

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Vrancea
Scris de Realitatea de Vrancea Publicat: 10 iul. 2026, 07:37

Un microbuz în care se aflau 11 persoane s-a răsturnat vineri dimineață pe DN2-E85, în localitatea Cotești, județul Vrancea. Cinci persoane au fost rănite, iar trei au ajuns la spital. ISU Vrancea a activat Planul Roșu de Intervenție.

”La nivelul judeţului Vrancea a fost activat Planul Roşu de Intervenţie ca urmare a unui accident rutier produs pe DN2 - E85, în localitatea Coteşti, unde un microbuz s-a răsturnat în afara părţii carosabile”, informează ISU Vrancea.

În microbuz se aflau 11 persoane. În urma evaluării medicale, cinci persoane au necesitat îngrijiri la faţa locului, iar trei dintre acestea au fost transportate la spital pentru investigaţii şi îngrijiri suplimentare.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă, pompierii militari din cadrul ISU Vrancea au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi patru ambulanţe SMURD, în cooperare cu echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vrancea.

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