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Bărbat din Adjud, reținut după ce ar fi încălcat ordinul de protecție. Sora lui l-a reclamat
FOTO: Arhivă
Un bărbat de 25 de ani, din municipiul Adjud, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru încălcarea măsurilor stabilite printr-un ordin de protecție emis în favoarea surorii sale.
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