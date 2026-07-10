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Bărbat din Adjud, reținut după ce ar fi încălcat ordinul de protecție. Sora lui l-a reclamat

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Vrancea
Scris de Realitatea de Vrancea Publicat: 10 iul. 2026, 13:37

Un bărbat de 25 de ani, din municipiul Adjud, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru încălcarea măsurilor stabilite printr-un ordin de protecție emis în favoarea surorii sale.

Cazul a început la 18 iunie 2026, când femeia, în vârstă de 29 de ani, a sesizat Poliția Municipiului Adjud că fratele său ar fi amenințat-o cu acte de violență.

În urma evaluării situației, polițiștii au constatat existența unui risc iminent și au emis un ordin de protecție provizoriu. Printre măsurile impuse s-a numărat și obligația bărbatului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

La 23 iunie, Judecătoria Adjud a emis un ordin de protecție valabil timp de două luni. Potrivit anchetatorilor, bărbatul nu ar fi respectat restricțiile stabilite de instanță. În urma probelor administrate, acesta a fost reținut la 9 iulie. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului competent, iar persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.

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