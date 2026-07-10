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Oprit în trafic pentru viteză, un tată își ducea de urgență copilul la spital. Cum au reacționat doi polițiști din Vrancea

FOTO: Poliția Română

FOTO: Poliția Română

Realitatea de Vrancea
Scris de Realitatea de Vrancea Publicat: 10 iul. 2026, 09:05

Doi polițiști din cadrul Serviciului Rutier Vrancea au intervenit rapid pentru a salva un băiețel de patru ani care avea nevoie urgentă de îngrijiri medicale.

Agentul-șef adjunct Chițu Cristi și agentul principal Blendea Ionuț desfășurau o acțiune de supraveghere a traficului atunci când au oprit un autoturism care circula cu o viteză mai mare decât limita legală.

Polițiștii au aflat că șoferul era tatăl unui copil care fusese înțepat de mai multe insecte și se îndrepta în grabă spre o unitate medicală. Înțelegând gravitatea situației și faptul că fiecare secundă era importantă, oamenii legii au solicitat imediat intervenția unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea.

Ulterior, aceștia au escortat autoturismul în regim de urgență până la locul întâlnirii cu ambulanța. Copilul a fost preluat de cadrele medicale și transportat pentru îngrijiri de specialitate. Datorită intervenției prompte, băiețelul se află acum în afara oricărui pericol.

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