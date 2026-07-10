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Oprit în trafic pentru viteză, un tată își ducea de urgență copilul la spital. Cum au reacționat doi polițiști din Vrancea
FOTO: Poliția Română
Doi polițiști din cadrul Serviciului Rutier Vrancea au intervenit rapid pentru a salva un băiețel de patru ani care avea nevoie urgentă de îngrijiri medicale.
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