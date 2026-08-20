Social· 1 min citire

Facturile la energie ar putea crește cu până 20% în iarnă

Realitatea de Vrancea
Scris deRealitatea de Vrancea
Publicat20 aug. 2026, 20:13
Actualizat20 aug. 2026, 20:15
SursăRealitatea PLUS

Facturile la energie ar putea crește cu 3% până la 15%, iar în cele mai pesimiste scenarii de iarnă chiar cu până la 20%, pe fondul problemelor din sistemul energetic și al renegocierii contractelor. România ajunge să importe energie la prețuri foarte mari, exact într-un moment în care sistemul intern este sub presiune, cu importuri care au depășit recent 500 de euro/MWh în orele de vârf.

Energia devine tot mai scumpă

Experții se așteaptă ca facturile să crească în următoarea perioadă.

„Dupa o perioadă de criză este o foarte mare probabilitate ca prețul facturilor să crească. Se termină perioada contractuală și trebuie să beneficieze clientul de altă ofertă. Ofertele ne așteptăm să crească.”, a zis Laurențiu Urluescu, președinte AFEER.

Din cauza temperaturilor ridicate, experții se așteaptă ca mâine să fie ziua cu cel mai mare consum de peste 7000 mega w în plină criză energetică.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

facturi energiescumpiri energiecriza energetica

Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe