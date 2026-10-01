Zece accidente de muncă mortale în Vrancea de la începutul anului

Inspectoratul Teritorial de Muncă a înregistrat 92 de evenimente produse la angajatori, majoritatea soldate cu incapacitate temporară de muncă.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea a înregistrat 92 de evenimente legate de activitatea profesională de la începutul anului.
Potrivit bilanțului instituției, 80 dintre cazuri au dus la incapacitate temporară de muncă, două au avut drept consecință invaliditatea, iar zece s-au soldat cu decesul victimelor.
Două evenimente au implicat mai multe victime
În două dintre cazurile analizate au fost implicate mai mult de trei persoane, situații care presupun proceduri speciale de cercetare.
ITM verifică împrejurările producerii accidentelor, respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și eventualele responsabilități ale angajatorilor sau ale altor persoane.
Bilanțul evidențiază importanța instruirii angajaților, utilizării echipamentelor de protecție și evaluării corecte a riscurilor asociate fiecărui loc de muncă.
Numărul raportat include evenimente aflate în diferite etape de cercetare, astfel încât încadrarea definitivă a unor cazuri poate depinde de rezultatul investigațiilor. Inspectoratul desfășoară,
în paralel, controale preventive și poate aplica măsuri sau sancțiuni atunci când identifică nerespectarea obligațiilor legale în domeniul securității muncii.