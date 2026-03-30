Producătorii de medicamente le transmit românilor că nu este cazul să-și facă stocuri

Producătorii de medicamente din România fac apel la populație să nu intre în panică și să nu cumpere medicamente în exces. Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente - PRIMER transmite că, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, „stocurile de medicamente existente în România sunt suficiente pentru aproximativ două luni, în condiții de consum obișnuit”.

Reprezentanții industriei avertizează că achizițiile masive pot crea artificial o criză. „Nu recomandăm realizarea de stocuri la nivel individual, deoarece achizițiile excesive pot crea dezechilibre în piață și pot afecta accesul altor pacienți la tratamente esențiale”, subliniază PRIMER, într-un comunicat.

Producătorii urmăresc evoluțiile internaționale și impactul asupra rutelor comerciale, inclusiv posibile întârzieri ale transporturilor din Asia.

Totuși, aprovizionarea internă se desfășoară normal, iar producția locală continuă fără disfuncționalități.

În paralel, Ministerul Sănătății a format un grup de lucru pentru evaluarea riscurilor, în condițiile în care costurile de transport și materii prime cresc pe fondul conflictului din regiune.

„Este important să dăm dovadă de responsabilitate și să evităm achizițiile excesive de medicamente”, spune Dragoș Damian, directorul executiv PRIMER. El subliniază că nu există o situație de criză, dar este nevoie de calm și de încredere în capacitatea industriei de a gestiona eventualele provocări.