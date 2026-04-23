INSP: Peste 50.000 de infecții respiratorii, raportate între 13 și 19 aprilie 2026

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a anunțat joi că, în săptămâna 13–19 aprilie 2026, au fost înregistrate 53.283 de cazuri de infecţii respiratorii (IARCS), categorie ce include gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii superioare și pneumonii.

„ În săptămâna 13–19 aprilie aprilie s-au înregistrat 53.283 cazuri de infecţii respiratorii (gripă clinică, IACRS şi pneumonii), înregistrându-se cu 34,1% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (39.758) şi cu 12,9% mai multe cazuri comparativ cu aceeaşi săptămână a sezonului precedent (47.191). Variaţia în minus faţă de media calculată de 59.262 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018–2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 10,1% ”, precizează un comunicat al INSP.

Niciun deces cauzat de gripă

În intervalul anterior menționat, au fost înregistrate 323 de îmbolnăviri cu gripă clinică la nivel naţional, comparativ cu 581 în aceeaşi săptămână a sezonului precedent, cu 196 înregistrate în săptămâna precedentă, respectiv cu 459 media ultimelor cinci sezoane.

Potrivit INSP, laboratorul a confirmat opt cazuri de gripă, dintre care unul cu virus gripal AH3 şi şapte cu virus gripal A nesubtipat.

Nu a fost comunicat niciun deces nou confirmat cu virus gripal, relatează Agerpres.

Până la data de 19 aprilie au fost înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV) un număr de 1.309.411 de vaccinări antigripale, dintre care 1.282.319 pentru grupele populaţionale care beneficiază de decontare în regim compensat, respectiv 6.106 de vaccinări antigripale efectuate în farmaciile comunitare autorizate.