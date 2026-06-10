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Dan Dungaciu: ”Varianta pentru România e un premier AUR sau alegeri anticipate. Un guvern tehnocrat nu e variantă, e o încropire”-VIDEO
Dan Dungaciu
Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS, că varianta optimă pentru România este un premier AUR sau alegerile anticipate, subliniind faptul că un guvern tehnocrat este doar o încropeală care va ține doar câteva luni.
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