Actualitate· 1 min citire

Dan Dungaciu: Alegerile anticipate, singura soluție pentru ieșirea din criză

Dan Dungaciu

Dan Dungaciu

Scris de Daniel Onescu Publicat: 4 iun. 2026, 09:05

Dan Dungaciu vine cu soluții pentru scoaterea României din criză. Prim-vicepreședintele AUR a declarat că singura soluție este organizarea alegerilor anticipate, din moment ne aflăm într-unul dintre cele mai delicate momente din istoria țării pe plan internațional.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

dan dungaciudan dungaciu aurdan dungaciu consultant AUR

Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe