Ziua Porţilor Deschise la BNR
BNR
Banca Naţională a României organizează joi şi vineri Ziua Porţilor Deschise. În cele două zile vor avea loc tururi ghidate de aproximativ 30 de minute, fără programare prealabilă, în intervalul orar 11-19.
Se vor organiza grupuri de maximum 20 de persoane iar ultima oră de intrare este 18:00.
Pe parcursul vizitelor, publicul va avea acces în cele mai spectaculoase spaţii ale Palatului Vechi al BNR, din strada Lipscani nr, 25, inclusiv în sala Consiliului de Administraţie şi cabinetul istoric al Guvernatorului BNR, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei.
Cei interesaţi vor afla şi informaţii inedite despre istoria băncii şi vor putea admira cele mai importante obiecte expuse în cadrul Muzeului BNR.
Banca Centrală precizează că evenimentul are loc şi la mai multe sucursale şi agenţii BNR din ţară.
Ediţia actuală a Porţilor Deschise marchează împlinirea a 146 de ani de la înfiinţarea Băncii Naţionale.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:19 - Pentru minivacanța de 1 Mai, CFR suplimentează capacitatea de transport către litoral
- 13:16 - INSP: Peste 50.000 de infecții respiratorii, raportate între 13 și 19 aprilie 2026
- 12:30 - Miniștrii PSD își vor depune demisiile la ora 14. Social-democrații ies oficial din guvernul condus de Ilie Bolojan
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vrancea și pe Google News