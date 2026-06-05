Ilie Bolojan, reacție după explozia dronei din Portul Constanța: „Situație periculoasă pentru siguranța românilor”
Ilie Bolojan
Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, vineri, o reacție după incidentul produs în Portul Constanța, unde o dronă maritimă a explodat, subliniind că autoritățile române au intervenit rapid și coordonat pentru gestionarea situației.
Acesta a precizat că evenimentul a reprezentat un risc real pentru siguranța cetățenilor din zona portuară, însă intervenția instituțiilor statului a dus la evitarea oricăror victime.
„Astăzi ne-am confruntat cu o situație periculoasă pentru siguranța cetățenilor români din zona Portului Constanța. Aceasta a fost generată de pierderea controlului asupra unor drone maritime ucrainene aflate în operare în Marea Neagră.
Una dintre ele a ajuns în port. După identificarea acesteia, am fost anunțați de autoritățile ucrainene că va exploda”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.
Premierul interimar a mai subliniat că instituțiile statului român au acționat prompt, fiind luate măsuri de evacuare și de protecție a populației, precum și de limitare a riscurilor în zona afectată.
„Preventiv, până când am avut confirmarea că dronele navale nu mai reprezintă un pericol, s-au făcut verificări de-a lungul litoralului și au fost luate măsuri pentru îndepărtarea cetățenilor din câteva zone ale litoralului”, a adăugat acesta.
Bolojan a menționat că în gestionarea situației au fost implicate structuri din Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, SRI, Poliția de Frontieră, ISU și autorități locale, subliniind colaborarea dintre instituții.
Totodată, acesta a făcut referire la contextul de securitate regional, arătând că războiul din Ucraina generează riscuri constante pentru zona Mării Negre, inclusiv pentru România, și a pledat pentru consolidarea capacităților de apărare și cooperare cu partenerii internaționali.
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